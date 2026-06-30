В воскресенье, 12 июля, в столице России в рамках проекта «Лето в Москве» состоится забег-марафон «Макушка Лета» — 2026. Старт — в 10.00 по московскому времени.

Место проведения и маршрут

Забег-марафон «Макушка Лета» — 2026 состоится в Парке 850-летия Москвы. Трасса проходит по парку вдоль набережной Москвы-реки. Покрытие — ровная крупная плитка и асфальт.

Программа

8.40-9.40. Выдача стартовых пакетов

9.45. Инструктаж для участников

10.00. Старт на все дистанции (старт будет проходить кластерами с интервалом в 1 минуту)

13.00. Закрытие финиша

В программе забега возможны изменения.

Дистанции

полумарафон 15 км, 10 км, 7 км, 5 км, 3 км

скандинавская ходьба 10 км, 7 км, 5 км, 3 км

К участию в забеге допускаются все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Медицинская справка (оригинал и копия) с допуском на выбранную дистанцию обязательна.