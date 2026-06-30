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Макушка Лета 2026: дата, время и место проведения красочного забега
Фитнес

30 июня, 14:00

1 мин.

«Макушка Лета» — 2026: дата, время и место проведения красочного забега

12 июля состоится забег-марафон «Макушка Лета» — 2026
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

В воскресенье, 12 июля, в столице России в рамках проекта «Лето в Москве» состоится забег-марафон «Макушка Лета» — 2026. Старт — в 10.00 по московскому времени.

Место проведения и маршрут

Забег-марафон «Макушка Лета» — 2026 состоится в Парке 850-летия Москвы. Трасса проходит по парку вдоль набережной Москвы-реки. Покрытие — ровная крупная плитка и асфальт.

Программа

  • 8.40-9.40. Выдача стартовых пакетов
  • 9.45. Инструктаж для участников
  • 10.00. Старт на все дистанции (старт будет проходить кластерами с интервалом в 1 минуту)
  • 13.00. Закрытие финиша

В программе забега возможны изменения.

Дистанции

  • полумарафон 15 км, 10 км, 7 км, 5 км, 3 км
  • скандинавская ходьба 10 км, 7 км, 5 км, 3 км

К участию в забеге допускаются все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Медицинская справка (оригинал и копия) с допуском на выбранную дистанцию обязательна.

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