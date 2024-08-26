Ксения Шойгу преодолела 226 километров в рамках триатлона в Москве

24 и 25 августа в Москве прошел масштабный спортивный фестиваль «Лига триатлона & IRONSTAR МОСКВА 226», в котором приняла участие президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу.

Глава ФТР преодолела 226 км вместе с другими участниками соревнований. Она тщательно готовилась к гонке и достойно прошла свою первую «железную» дистанцию.

«Никогда в жизни не думала, что пройду такую большую дистанцию. Мне казалось, что это невозможно. Я счастлива! Очень красивый город, красивые люди на невероятно красивых велосипедах, чудесная погода. Я поздравляю всех с крутым стартом!» — прокомментировала свое участие президент ФТР.

Отметим, что длинная дистанция в 226 км складывалась из нескольких этапов: плавательный этап (3,8 км), велогонка (180 км) и беговой этап (42,2 км). Также участники могли попробовать силы на средней дистанции в 113 км.

Также в рамках фестиваля «Лига триатлона & IRONSTAR МОСКВА 226» 25 августа состоялся Чемпионат России по триатлону на средней дистанции среди профессиональных спортсменов. Участие в Чемпионате приняли сильнейшие триатлеты страны.