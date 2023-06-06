Каждый третий житель Москвы и МО хотел бы заниматься спортом бесплатно

Исследование компании ПИК показало, что каждый третий житель московского региона готов заниматься спортом, но только если за это не придется платить. При этом наибольший интерес вызывает йога — 54% опрошенных, ОФП — 46% и бег — 45%. Заниматься ими бесплатно готов почти каждый второй.

Однако среди почти 3000 респондентов нашлись и ярые противники тренировок: 2% жителей Москвы и Подмосковья не готовы заниматься спортом, даже бесплатно.

Ранее мы рассказывали о причинах заниматься в зале, а не дома.