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Инструктор рассказала, кому нельзя заниматься йогой
Фитнес

Сегодня, 18:45

1 мин.

Инструктор рассказала, кому нельзя заниматься йогой

Мария Маковей
Автор
Группа людей занимается йогой
Фото fizkes/istockphoto.com
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Инструктор по хатха-йоге Александра Чуркина предупреждает, что людям с воспалительными заболеваниями следует отказаться от занятий йогой.

По ее словам, тем, кто страдает гастритом, язвами, болезнями сердца, камнями в желчном пузыре, имеет открытые раны либо опухоли, йога категорически противопоказана.

«Большой список противопоказаний у беременных женщин и молодых мам. Именно поэтому очень важно предупредить преподавателя об особенностях своего организма перед началом практики», — предупредила эксперт в беседе с «СЭ».

Кроме того, Чуркина советует перед началом занятий йогой полностью восстановиться после перенесенного заболевания или полученных травм.

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