Гинеколог рассказала, в какие дни цикла женщинам не стоит заниматься активным спортом

Гормоны регулируют важнейшие процессы в жизни человека, и у женщин их роль особенно значима. Эксклюзивно для «СЭ», врач-гинеколог и эндокринолог Лилия Афанасьева рассказала, как тренироваться в дни цикла.

«Во время менструации низкий уровень эстрогена и прогестерона отрицательно влияет на переносимость физических нагрузок. Также в этот период снижается выносливость», — объяснила эксперт.

Специалист советует исключить подъем тяжестей и снизить интенсивность нагрузки на 30-35% в дни цикла.

«Дни, предшествующие овуляции, и сам период овуляции — оптимальное время для интенсивных тренировок. В это время уровень эстрогенов и тестостерона в женском организме достигает пика. В такой фазе мышцы лучше реагируют на нагрузку, растет выносливость и ускоряется восстановление», — объяснила Афанасьева.

По ее словам, это подходящий момент для серьезных нагрузок. Можно увеличить интенсивность занятий, поднять рабочий вес, отработать гонки на время, провести длительные забеги, выполнить тяжелые силовые или высокоинтенсивные интервальные тренировки.