Фитнес-тренеры рассказали, чем заменить упражнения на пресс

Фитнес-тренеры Светлана Минакова и Денис Соломин в беседе с «СЭ» заявили, что тренировка на пресс не обязательно должна включать скручивания и очень длительную нагрузку. По их словам, некоторым людям данные упражнения могут не подходить и причинять дискомфорт. Поэтому существуют другие способы, которые помогут улучшить здоровье и физическое состояние.

Чтобы без лишнего дискомфорта прокачать мышцы пресса, эксперты рекомендуют смотреть телевизор с пола.

«Лягте на спину, согнув колени, и периодически напрягайте мышцы живота или активно двигайте ими, втягивая и вытягивая живот. Таким образом вы получите небольшую разминку», — объяснил Денис.

Также можно сделать марш на месте во время чистки зубов или занятия какими-то домашними делами.

«Старайтесь выполнять упражнение, высоко поднимая бедро и напрягая мышцы живота», — добавила Минакова.

Специалисты подчеркнули, что если во время занятий возникают боли в спине, области поясницы или где-то еще, необходимо обратиться к врачу.