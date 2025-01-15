Фитнес-тренер развеяла популярный миф о силовых тренировках для женщин

Многие верят, что силовые тренировки вредят женскому позвоночнику и матке. В беседе с «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь развеяла этот миф. По ее словам, женский скелет более хрупкий, чем мужской. Но привести к травмам в силовых тренировках может только неправильная техника выполнения упражнений.

«Во время силовых тренировок (при условии правильной техники) оказывается минимальное воздействие на позвоночник. Поэтому важно постепенно увеличивать нагрузку параллельно с ростом мышц, выносливости и силы», — сказала эксперт.



Специалист добавила, что подъем тяжестей в обычной жизни и поднятие веса во время тренировки сильно отличаются. В бытовом обиходе она не рекомендует на постоянной основе поднимать более пяти килограммов. Такие действия могут привести к опущению матки.



Кроме того, фитнес-тренер отметила, что при регулярных занятиях силовым спортом с правильной техникой и соблюдением безопасности у девушек не только улучшается фигура, но и укрепляются мышцы тазового дна. Также улучшается кровообращение и легче переносятся беременность и роды.