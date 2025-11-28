Фитнес-тренер развеяла мифы о пользе бега по утрам

Мнение о безусловной пользе утренних пробежек для здоровья ошибочно: резкий выход из сна в холод, скачок давления и высокая частота сердечных сокращений могут стать стрессом для неподготовленного организма. Об этом заявила физиолог движения и фитнес-тренер Ксения Трофимова в интервью Pravda.Ru.

По ее словам, особенно рискованны бег зимним утром для людей с лишним весом, хронической усталостью или скрытыми сердечно-сосудистыми проблемами.

«В моей практике самые быстрые срывы происходят у тех, кто «впрыгивает» в бег без подготовки. Человек, не делавший даже быстрой прогулки, вдруг ставит себе план — 3 км каждое утро. Две недели он мучается, через месяц ненавидит кроссовки и делает вывод, что «спорт не мое», — отметила Трофимова.

Начинать стоит максимально плавно: сперва быстрая ходьба, затем короткие вставки легкого бега, и лишь после привыкания организма — более интенсивные занятия. Поэтому в рекомендациях по домашним тренировкам без зала упор делают на постепенность и выбор комфортного времени, а не на обязательные утренние забеги.