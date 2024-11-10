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Фитнес-тренер рассказала о минусах беговой дорожки для дома
Фитнес

Сегодня, 12:15

1 мин.

Фитнес-тренер рассказала о минусах беговой дорожки для дома

Мария Задорожная
Автор
Девушка на беговой дорожке
Фото Ljupco, iStock
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В беседе с «СЭ» фитнес-тренер и специалист по питанию Ксения Шульга отметила, что перед покупкой беговой дорожки домой необходимо знать о ее возможных недостатках.

По словам эксперта, существует риск падения с тренажера, что может привести к травмам. Также беговые дорожки могут издавать шум, который не обрадует соседей, а за износ и техническое обслуживание придется нести ответственность самому. Ведь приглашать специалиста для проверки тренажера необходимо хотя бы раз в полгода или год.

«Качественная дорожка стоит немалых денег, в то время как некачественная может принести только неудобства», — добавила специалист.

Кроме того, наличие тренажера дома не гарантирует достижения идеальной физической формы, если человек не будет регулярно заниматься.

«При движении по улице или по треку вы перемещаете тело в пространстве, затрачивая на это энергию, тогда как на дорожке просто поднимаете ноги. Чтобы нейтрализовать это расхождение, рекомендую приобретать механическую беговую дорожку», — заключила Шульга.

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