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Фитнес-тренер рассказала, можно ли похудеть с помощью обруча
Фитнес

20 сентября 2025, 13:15

2 мин.

Фитнес-тренер рассказала, можно ли похудеть с помощью обруча

Мария Задорожная
Автор
Ольга Яблокова
Фитнес-тренер, атлет
Девушка крутит обруч
Фото AleksandarNakic, iStock

Обруч — популярный тренажер в домашних условиях. Считается, что с его помощью можно быстро сжечь жир в области живота и добиться тонкой талии. Эксклюзивно для «СЭ» фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, работает ли на самом деле обруч для похудения.

«Самый главный и распространенный миф — способность обруча сжигать жир именно в области живота и боков. Давно доказано, что жиросжигание происходит равномерно по всему телу, и никакое упражнение, в том числе вращение обруча, не заставит сжигать жир в конкретной зоне. Обруч активирует мышцы живота, но это не значит, что жир в этой зоне будет сгорать быстрее», — сказала эксперт.

Кручение обруча — это аэробное, но относительно слабое по энергозатратам упражнение. Калорий сжигается крайне мало. Например, 15-20 минут занятий с обручем сжигают примерно 100-150 ккал, что крайне мало в сравнении с полноценной кардио- или силовой тренировкой. Для похудения этого недостаточно, особенно если нет контроля над питанием.

«Часто люди жалуются на дискомфорт или даже боли внутри живота, особенно при использовании тяжелых чугунных или металлических обручей. Ушибы и синяки также частое явление у новичков. Вред обруча для внутренних органов при неправильном использовании — это не миф, и важно учитывать данный момент. Еще обруч может быть небезопасным для людей с различными заболеваниями позвоночника», — отметила тренер.

Что происходит при использовании обруча:

  • Активизация мышц пресса и косых мышц живота.
  • Увеличение кровотока в области талии.
  • Легкий массаж абдоминальной области.

Эти эффекты помогают немного привести в тонус мышцы и способствуют небольшому улучшению тонуса кожи, однако сжигать именно жир локально не будут. Обруч может быть эффективен, скорее, как средство для тонуса мышц кора и массажа кожи, улучшения кровообращения и лимфодренажа. Но обруч не заменит полноценные тренировки и сбалансированное питание. Главный фактор похудения — это дефицит калорий за счет питания, полезный рацион и комплексные регулярные тренировки, подытожила Яблокова.

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