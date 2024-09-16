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Фитнес-тренер рассказала, кому нельзя принимать L-карнитин
Фитнес

Сегодня, 13:25

1 мин.

Фитнес-тренер рассказала, кому нельзя принимать L-карнитин

Мария Задорожная
Автор
Елена Соболь
Фитнес-тренер
Спортивные добавки в капсулах на столе
Фото Eugeniusz Dudzinski/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, что такое L-карнитин, зачем он нужен и кому не стоит дополнительно его принимать.

L-карнитин — это вещество, которое синтезируется организмом человека в печени и почках, а также поступает с пищей. Оно участвует в процессе превращения жиров в энергию.

«Помимо жиросжигающих свойств, L-карнитин повышает выносливость при физических, умственных нагрузках и стрессе, защищает нервные клетки, выводит токсины. Также он снижает содержание «плохого» холестерина, улучшает работу сердечной мышцы», — добавила эксперт.

По словам специалиста, L-карнитин может помочь ускорить процесс похудения только при одном важном условии — дефиците калорий и аэробных физических нагрузках.

«Добавка повышает аппетит, поэтому во время ее приема следует придерживаться сбалансированного питания», — подчеркнула Соболь.

Кроме того, фитнес-тренер отметила, что L-карнитин нельзя применять при гиперчувствительности, беременности, лактации и детям до 18 лет. Длительный прием карнитина в большом количестве может вызвать рвоту, тошноту, спазмы в желудке, диарею и даже специфический «рыбный» запах тела.

«Если вы решили принимать L-карнитин, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Возможно, у вас нет показаний к приему данного вещества, и вы только навредите своему организму», — заключила эксперт.

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