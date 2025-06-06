Фитнес-тренер рассказала, какую одежду выбрать для тренировок летом

В эксклюзивной беседе с «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, как выбрать одежду для тренировок летом.

«В первую очередь рекомендую материалы, которые обеспечивают хорошую вентиляцию и быстро сохнут. Это могут быть синтетические ткани, такие как полиэстер и нейлон. Они помогают отводить влагу от тела, сохраняя сухость даже во время интенсивных тренировок», — отметила эксперт.

Также она посоветовала обратить внимание на крой одежды. Лучше отдавать предпочтение свободным или слегка облегающим моделям. Для занятий на свежем воздухе и для тренировок в зале можно выбрать легкие спортивные топы и шорты.

«Если вы предпочитаете заниматься на открытом воздухе, то легкие леггинсы или брюки из дышащих тканей тоже могут стать отличным вариантом», — подчеркнула тренер.

Что касается цвета, то легкие, светлые оттенки не только выглядят стильно, но и помогают отражать солнечные лучи, что особенно актуально в жаркие дни.

«Не забывайте о спортивной обуви. Она должна быть легкой, с хорошей амортизацией и поддержкой свода стопы. Это поможет избежать травм и обеспечит максимальный комфорт во время занятий», — подытожила Соболь.