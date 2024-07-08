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Фитнес-тренер рассказала, какие простые упражнения улучшают настроение
Фитнес

Сегодня, 18:35

1 мин.

Фитнес-тренер рассказала, какие простые упражнения улучшают настроение

Мария Маковей
Автор
Семья на велопрогулке
Фото Solovyova/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, какие упражнения могут помочь улучшить настроение и общее эмоциональное состояние человека.

«Любой спорт улучшает настроение. Но самым простым способом будут кардионагрузки, например, бег, велосипед, ходьба или танцы. Бегать марафоны и проезжать десятки километров не стоит, достаточно одного часа кардио, чтобы поднять настроение. Связано это с тем, что во время активности выделяется гормон счастья — эндорфин. Он улучшает эмоциональное состояние и помогает бороться со стрессом», — отметила эксперт.

Также тренер порекомендовала обратить внимание на йогу. За счет растяжки, дыхания и правильных поз тело освобождается от неприятных эмоций, уменьшается влияние стресса на организм.

«Есть еще одно простое упражнение для отличного настроения — прыжки с хлопками. Из исходного положения «ноги вместе, руки опущены вдоль тела» прыгните, при этом широко расставляя ноги и поднимая руки над головой для хлопка в ладоши. Такое упражнение увеличивает приток кислорода, повышает мышечный тонус и способствует выбросу эндорфина», — добавила Соболь.

Кроме того, избавиться от негативных эмоций поможет и другое упражнение. Чтобы его выполнить, следует встать, расправить плечи, раскрыть грудную клетку и глубоко вдохнуть, а затем медленно выдохнуть. Это поможет успокоиться и снять раздражение, подытожила эксперт.

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