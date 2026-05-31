Фитнес-тренер рассказала, как вписать спорт в плотный график

Если спорт постоянно откладывать на потом, он так и не станет частью жизни. Тело будет получать только случайную нагрузку вместо регулярной. Эксклюзивно для «СЭ», тренер Ольга Яблокова поделилась, как планировать тренировки при плотном графике.

Когда у человека плотный график, свободное время редко появляется само. Если не выделить его заранее, тренировка почти всегда проиграет срочным задачам, усталости и желанию просто отдохнуть.

«Именно поэтому спорт лучше сразу вносить в календарь как обязательную встречу. Тогда он начнет восприниматься как часть расписания», — рассказала специалист.

Полноценная тренировка требует не только самих упражнений, но и нормального состояния до и после нее. Если все делать на бегу, без запаса времени, качество нагрузки будет хуже. Человек приходит уже уставшим, спешит завершить занятие и в итоге не получает от него того эффекта, на который рассчитывал.

«Самый рабочий способ заранее освободить время — это посмотреть на неделю целиком и заранее понять, в какие дни реально можно тренироваться. Например, два или три фиксированных дня в неделю, когда тренировка всегда в расписании. И не занимать это время ничем другим», — посоветовала Ольга.

Яблокова также дала рекомендацию готовиться к тренировке заранее. По ее словам, если форма собрана с вечера, кроссовки стоят на виду, а план занятия уже расписан, пойти на тренировку становится намного проще. Человеку не нужно тратить лишнюю энергию на принятие решений, и именно это часто помогает не отменять запланированное.

Также многим отлично помогают занятия с тренером. Когда человек знает, что у него оплачено занятие и его ждет специалист, это сильно мотивирует. Плюс не нужно самому продумывать тренировочный план.

«Еще один важный момент — мотивация и настроение. Если ждать идеального момента для старта, это время может не наступить. Мотивация хаотична. Поэтому важна дисциплина», — объяснила эксперт.