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Фитнес-тренер рассказала, как сжечь праздничные калории без особых усилий
Фитнес

Сегодня, 17:10

1 мин.

Фитнес-тренер рассказала, как сжечь «праздничные» калории без особых усилий

Мария Задорожная
Автор
Катание на катке
Фото Andrey Danilovich, iStock
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Фитнес-тренер Наталья Добронравова рекомендует не засиживаться в праздничные дни, а покататься на лыжах или походить на снегоступах. Такая активность подарит не только заряд эмоций, но и поможет сжечь съеденные во время праздников калории.

«Необязательно посещать зимние курорты, чтобы покататься на лыжах. Достаточно выбраться в ближайший к дому лесок. Учитывая, что лыжников не так уж и мало, будьте уверены, что в вашем лесу будет уже готовая тропа», — сказала эксперт в беседе с «СЭ».

Тренер добавила, что во многих городах предусмотрены профессиональные лыжные трассы, расположенные на небольших холмах или искусственных склонах. При этом беговые лыжи и прогулки на снегоступах позволяют сжечь около 472 ккал в час, а горные лыжи — около 354 ккал в час.

Любителям катания на льду, Добронравова советует отправиться на каток. В новогодние праздники там царит особая атмосфера, а само катание на коньках позволяет сжечь около 419 ккал в час.

«Только не забудьте укутаться с головы до ног в самую теплую зимнюю одежду, чтобы не замерзнуть и не обморозиться», — подытожила специалист.

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