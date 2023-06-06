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Сегодня, 21:30

Фитнес-тренер рассказала, как не навредить себе подтягиваниями

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер Анастасия Баланская заявила, что при неправильных подтягиваниях можно повредить мышцы и суставы.

«Вовсе не обязательно делать большое количество подходов, как профессиональный спортсмен. Для начала вы можете облегчить себе задачу с помощью резиновой ленты или отрицательных подтягиваний. Эти упражнения помогут вам развить силу и технику. Не пытайтесь сделать слишком много подтягиваний сразу. Начните с небольшого количества и постепенно увеличивайте количество повторений. Только регулярные тренировки обеспечат долгосрочный результат. Строго следите за положением рук, спины и всего корпуса. Если вы используете неправильную технику, вы можете повредить свои мышцы и суставы», — приводит слова Баланской Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1584417
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