Фитнес-тренер рассказала, как не навредить себе подтягиваниями

Тренер Анастасия Баланская заявила, что при неправильных подтягиваниях можно повредить мышцы и суставы.

«Вовсе не обязательно делать большое количество подходов, как профессиональный спортсмен. Для начала вы можете облегчить себе задачу с помощью резиновой ленты или отрицательных подтягиваний. Эти упражнения помогут вам развить силу и технику. Не пытайтесь сделать слишком много подтягиваний сразу. Начните с небольшого количества и постепенно увеличивайте количество повторений. Только регулярные тренировки обеспечат долгосрочный результат. Строго следите за положением рук, спины и всего корпуса. Если вы используете неправильную технику, вы можете повредить свои мышцы и суставы», — приводит слова Баланской Life.ru.