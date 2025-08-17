Фитнес-тренер рассказала, как накачать пресс за 5 минут в день

Фитнес-эксперт Ирина Ротач в беседе с Men Today назвала способ, который поможет накачать пресс за пять минут в день.

По ее словам, следует выполнять комплекс упражнений, включающий складку, медвежью походку, скручивания с касанием ноги и планку с прыжками. Эти упражнения, по мнению эксперта, включают в работу разные группы мышц живота и помогают укрепить корпус. Главное — регулярно выполнять комплекс и адаптировать упражнения под уровень подготовки.

Чтобы ускорить появление рельефных кубиков, Ротач рекомендует соблюдать правильную диету с дефицитом калорий. Тренировки в сочетании с необходимым питанием ускорят процесс жиросжигания и подарят заветный пресс.