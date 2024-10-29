Фитнес-тренер рассказала, как избавиться от сутулости с помощью тренировок

Эксклюзивно для «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, можно ли избавиться от сутулости с помощью тренировок в тренажерном зале.

«Сутулость — это не только эстетическая проблема, но и серьезный риск для здоровья. Многие люди недооценивают, как неправильная осанка может влиять на общее состояние организма. Однако с помощью фитнеса можно улучшить ситуацию», — отметила эксперт.

Елена подчеркнула, что для борьбы с сутулостью особенно важно развивать мышцы спины и кора. В тренировках необходимо делать акцент на упражнениях, которые способствуют укреплению мышц, отвечающих за поддержание прямой осанки. Это могут быть различные варианты планок, тяги и упражнения на растяжку.

Тренер также добавила, что для достижения видимых результатов важно не только регулярно заниматься, но и уделять внимание технике выполнения упражнений.

«Делая все правильно, вы не только улучшите свою осанку, но и повысите общий тонус, работоспособность и уменьшите риски травм», — сказала эксперт.

Кроме того, Соболь подчеркнула, что в течение дня важно следить за осанкой и через каждый час сидячей работы делать небольшие перерывы и выполнять несколько простых упражнений на растяжку. Например, потянуть руки вверх, разогнуть спину, чтобы снять напряжение.

«Сутулость может быть признаком более серьезных заболеваний, таких как сколиоз или другие искривления позвоночника. Поэтому обязательно посетите врача, чтобы он мог провести необходимые обследования. На основе полученной информации доктор разработает индивидуальную программу лечения или коррекции сутулости, а также разрешит или запретит делать определенные упражнения в тренажерном зале», — заключила специалист.