Стиль жизни
Тренироваться
Упражнения для мужчин Упражнения для женщин Универсальные упражнения
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес
Новости
Фитнес-тренер рассказала, для чего нужно отжиматься девушкам
Фитнес

Сегодня, 17:25

1 мин.

Фитнес-тренер рассказала, для чего нужно отжиматься девушкам

Мария Маковей
Автор
Елена Соболь
Фитнес-тренер
Девушка отжимается
Фото mihailomilovanovic/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Эксклюзивно для «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, какую пользу девушкам приносят отжимания.

«Отжимания — это базовое упражнение для проработки плечевого пояса, развития силы, выносливости и баланса. Оно помогает привести в тонус мышцы груди и трицепс, что немаловажно для девушек. Ведь многие из нас хотят подтянутую грудь, красивую зону декольте и стройные руки. Также отжимания укрепляют спину и пресс, улучшают общую функциональность тела», — объяснила эксперт.

Помимо прочего, тренер добавила, что отжимания способствуют сжиганию калорий и повышению метаболизма. Ведь это упражнение на выносливость, оно повышает частоту сердечных сокращений, запускает обмен веществ, что способствует более эффективному сжиганию жира даже после тренировки.

Однако отжиматься каждый день эксперт не рекомендует. Есть риск переутомления мышц и получения травмы.

«Для безопасности не следует включать отжимания в ежедневный тренировочный план. Нужны периоды отдыха. А для более эффективного развития плечевого пояса в тренировки следует добавить различные упражнения на руки, плечи, спину и грудь», — подытожила Соболь.

Марина и&nbsp;Артемий Каташинские. Сколько нужно танцевать, чтобы заменить фитнес-тренировку?
Упражнения для женщин
0
Новости холдинга
Врач назвал наиболее опасные с точки зрения заражения ботулизмом продукты
Словакия – Украина, 21 июня 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 2-го тура группового этапа Евро-2024
Черногория и соседние страны из-за аварии оказались почти полностью обесточены
Политолог рассказал о последствиях вступления в ЕС для Украины и Молдавии

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
20 июн 16:25
Тренер перечислил упражнения, которые входят в стритлифтинг
19 июн 15:55
В Москве состоялся шестой благотворительный «МедЗабег»
15 июн 15:45
Фитнес-тренер ответил, почему домашние тренировки не дают результата
13 июн 20:35
Фитнес-тренер рассказал, как сделать упражнения на пресс более эффективными
11 июн 19:35
Инструкторы рассказали, кому нельзя заниматься зумбой