Фитнес-тренер рассказала, чем опасны экстремальный набор веса и резкое похудение

Недавно общественность потрясла новость — 30-летний фитнес-тренер и блогер Дмитрий Нуянзин из Оренбурга умер из-за остановки сердца. Мужчина специально набирал вес на фастфуде, чтобы потом устроить экстремальный марафон по похудению. 18 ноября он сообщил, что за месяц набрал вес до 105 кг, а через четыре дня после — умер во сне.

Эксклюзивно для «СЭ» фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, чем опасны быстрые наборы массы тела и экстремальные марафоны по похудению.

«Фастфуд — это продукт с высоким содержанием трансжиров, соли, сахара и низкой питательной ценностью. Он не может служить базой для здорового и безопасного набора массы. Быстрый набор веса за счет избыточного потребления таких продуктов не только приводит к набору жировой массы, но и оказывает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, повышает уровень плохого холестерина, способствует тромбообразованию, провоцирует воспаления и ухудшает обмен веществ.

Организм, особенно при интенсивных тренировках, нуждается в сбалансированном поступлении макро- и микронутриентов, аминокислот, витаминов и минералов, что фастфуд обеспечить не в состоянии», — объяснила эксперт.

Кроме того, сердце, как главный мотор тела, особенно у людей с резкими изменениями веса и стрессовыми нагрузками, может не выдержать. Такое питание лишь обострит скрытые или появившиеся риски для сердечно-сосудистой системы, что в совокупности с нездоровым рационом и интенсивным спортом приведет к смертельному результату.

Помимо этого, ситуацию с Дмитрием усугубила дополнительная нагрузка из-за резких колебаний веса. Научные исследования подтверждают особую опасность резких скачков веса, так называемого weight cycling. Обзор данных подчеркивает, что циклы резкого набора и последующей потери массы тела оказываются более вредными для здоровья, чем стабильная избыточная масса тела. Такой циклический характер изменения веса способствует усилению воспалительных процессов, развитию инсулинорезистентности и повышенному риску метаболических заболеваний. В результате организм испытывает хронический стресс, ухудшается работа сердечно-сосудистой системы и нарушается обмен веществ. Поэтому попытки быстро набрать вес на нездоровом рационе, а затем резко снижать его создают дополнительную нагрузку, которая приводит к тяжелым последствиям.

«Данная ситуация наглядно демонстрирует: нельзя быстро набрать вес или снизить его экстремальными методами, опираясь на нездоровые продукты. Настоящий здоровый, грамотный подход требует планирования рационального питания с учетом биохимии и индивидуальных особенностей организма, постепенного наращивания мышечной массы, а не жировой и обязательного контроля показателей здоровья при кардинальных изменениях», — подытожила тренер.