Стиль жизни
Тренироваться
Упражнения для мужчин Упражнения для женщин Универсальные упражнения
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес
Новости
Фитнес-тренер рассказал, когда стоит менять тренера
Фитнес

Сегодня, 17:15

1 мин.

Фитнес-тренер рассказал, когда стоит менять тренера

Мария Задорожная
Автор
Тренировка с фитнес-тренером.
Фото Djordje Krstic, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Фитнес-тренер Александр Карпов рассказал «СЭ» о ситуациях, при которых стоит сразу же менять тренера. Первая из них — несоблюдение этики. Если ощущается психологический дискомфорт, нарушаются личные границы, необходимо сообщить об этом руководству клуба и найти себе другого наставника.

Вторая ситуация — это ситуация, когда для достижения результатов фитнес-тренер советует принимать дополнительные препараты.

«Тренера точно стоит менять, если он настаивает на употреблении запрещенных препаратов. Это же касается и спортивных добавок в начале занятия. Если тренер убеждает вас в их необходимости и невозможности развития без препаратов, он явно непрофессионал», — подчеркнул Карпов.

Эксперт напомнил, что занятия спортом должны приносить только положительные эмоции. При возникновении сомнений в компетентности выбранного наставника всегда есть возможность отказаться от его услуг. Ведь тренер должен мотивировать и поддерживать, а не вызывать сомнения в своем профессионализме.

Утренняя кардиозарядка. Утренняя кардиозарядка для энергии на весь день: видео

Новости холдинга
Дениса Глушакова лишат прав за езду в нетрезвом состоянии
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ
Пять игроков «Зенита», от которых надо срочно избавляться Семаку и Миллеру. Бразильцы вошли
Путин и Алиев обсудили крушение самолета под Актау
Мать убитых под Тверью детей рассказала подробности произошедшего
Экс-главу трех спортивных федераций Власенко посадили на 7 лет за мошенничество

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
25 дек 17:10
Терапевт и профессиональная спортсменка объяснили, как одеваться на зимнюю пробежку
24 дек 18:35
Мастер спорта рассказала, с какого возраста лучше начинать заниматься бадминтоном
24 дек 15:45
Исследование: тренажерный зал снижает риск депрессии
20 дек 16:15
В Москве завершился международный турнир по фитнес-аэробике
13 дек 16:25
Тренер назвала распространенную ошибку в фитнесе