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Фитнес-тренер рассказал, как быстро похудеть к Новому году
Фитнес

1 декабря 2025, 18:35

1 мин.

Фитнес-тренер рассказал, как быстро похудеть к Новому году

Мария Задорожная
Автор
Девушка с тарелкой фруктов и сладостей
Фото Freepik

Изменение привычек питания — ключ к тому, чтобы успеть похудеть к Новому году Об этом в интервью «Москве 24» заявил фитнес-эксперт Эдуард Каневский.

Он рекомендовал полностью исключить столовый сахар и сладкие напитки, сократить потребление фруктов и отказаться от энергетиков, алкоголя и некоторых спортивных напитков (например, изотоников), поскольку в них содержатся добавленные углеводы. Стоит также убрать из рациона сладости, выпечку, полуфабрикаты, фастфуд, майонез, чипсы, сухари и прочие закуски. Взамен следует увеличить долю клетчатки (особенно зеленых овощей), нежирного мяса, кисломолочных продуктов и сложных углеводов, а также пить достаточно воды.

По части тренировок Каневский советует ориентироваться на кардионагрузки — идеальный вариант — до пяти раз в неделю по 45-60 минут. Он подчеркнул, что помимо корректировки питания важно заниматься регулярно, чтобы не вернуть потерянный вес в праздничные дни, так как такой откат навредит и физическому, и психологическому состоянию.

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