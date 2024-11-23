Стиль жизни
Тренироваться
Упражнения для мужчин Упражнения для женщин Универсальные упражнения
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес
Новости
Фитнес-тренер рассказал, чем опасны зимние пробежки
Фитнес

Сегодня, 19:35

1 мин.

Фитнес-тренер рассказал, чем опасны зимние пробежки

Мария Задорожная
Автор
Девушка на зимней пробежке
Фото andresr, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Фитнес-тренер Александр Карпов в беседе с «СЭ» предупредил, что зимние пробежки могут навредить организму.

«Если вы только начинаете заниматься бегом и никогда не тренировались в теплое время года, лучше избежать зимних забегов», — сказал он.

По словам Александра, в противном случае польза будет минимальной, ведь организм не подготовлен к физическим нагрузкам в холодное время. Он также отметил, что бег зимой имеет множество противопоказаний.

«Если у вас есть перенесенный инфаркт или инсульт, проблемы с сердечно-сосудистой системой или опорно-двигательным аппаратом, хронические заболевания органов дыхания, или же варикозное расширение вен, стоит подумать о менее активных видах спорта», — подчеркнул тренер.

Эксперт добавил, что при низких температурах существует риск переохлаждения дыхательных органов, что может привести к серьезным заболеваниям, таким как пневмония, бронхит, туберкулез и трахеит. Поэтому важно следить за дыханием и защищать рот с помощью маски в холодную погоду.


Кроме того, специалист сказал, что в зимний период риск получить травму на скользких поверхностях значительно возрастает. Поэтому важно выбрать правильную экипировку.

Как научиться кататься на&nbsp;сноуборде. Как научиться кататься на сноуборде
Новости холдинга
ВСУ нанесли ракетный удар по порту Бердянска в Запорожской области
Экс-менеджер Величкин рассказал, почему 10 лет не здоровался с тренером Разиным
Батраков терял рассудок, у Лантратова случилось помутнение, Угальде уничтожал «Локо», ему аплодировали стоя
Калинская отписалась от Синнера в соцсетях
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
В Ленобласти мужчина умер от нанесенной котом раны

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
21 ноя 18:35
Ученый рассказал, когда нужно брать перерыв в тренировках
20 ноя 16:25
Врач по ЛФК объяснила, как избавиться от сутулости
19 ноя 18:45
Фитнес-тренер рассказала, кому особенно подходят функциональные тренировки
14 ноя 18:45
Фитнес-тренер объяснила, зачем нужен миофасциальный релиз
13 ноя 19:45
Фитнес-тренер перечислил причины появления гормонального живота