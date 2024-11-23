Фитнес-тренер рассказал, чем опасны зимние пробежки

Фитнес-тренер Александр Карпов в беседе с «СЭ» предупредил, что зимние пробежки могут навредить организму.



«Если вы только начинаете заниматься бегом и никогда не тренировались в теплое время года, лучше избежать зимних забегов», — сказал он.

По словам Александра, в противном случае польза будет минимальной, ведь организм не подготовлен к физическим нагрузкам в холодное время. Он также отметил, что бег зимой имеет множество противопоказаний.

«Если у вас есть перенесенный инфаркт или инсульт, проблемы с сердечно-сосудистой системой или опорно-двигательным аппаратом, хронические заболевания органов дыхания, или же варикозное расширение вен, стоит подумать о менее активных видах спорта», — подчеркнул тренер.

Эксперт добавил, что при низких температурах существует риск переохлаждения дыхательных органов, что может привести к серьезным заболеваниям, таким как пневмония, бронхит, туберкулез и трахеит. Поэтому важно следить за дыханием и защищать рот с помощью маски в холодную погоду.



Кроме того, специалист сказал, что в зимний период риск получить травму на скользких поверхностях значительно возрастает. Поэтому важно выбрать правильную экипировку.