Фитнес-тренер поделился секретами правильного отдыха во время тренировки
Отдыхать между подходами — это не значит не делать упражнения, нужно двигаться, считает фитнес-тренер, мастер спорта по бодибилдингу Михаил Прыгунов.
По его словам, зависать в телефоне в перерывах между упражнения нельзя.
«Не сидите в телефоне — не успеете заметить, как пройдет значительно больше времени, чем было необходимо», — говорит эксперт в статье «СЭ».
В перерывах между подходами Михаил советует двигаться и глубоко дышать, а при работе на рост мышц — встряхнуть руками или ногами.
Если вы выбираете растяжку, здесь главное — не переусердствовать, объясняет специалист. Достаточно только потянуть те группы мышц, которые были задействованы во время тренировки.
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