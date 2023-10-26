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26 октября, 16:00

Фитнес-тренер поделился секретами правильного отдыха во время тренировки

Мария Маковей
Автор
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Фото Freepik

Отдыхать между подходами — это не значит не делать упражнения, нужно двигаться, считает фитнес-тренер, мастер спорта по бодибилдингу Михаил Прыгунов.

По его словам, зависать в телефоне в перерывах между упражнения нельзя.

«Не сидите в телефоне — не успеете заметить, как пройдет значительно больше времени, чем было необходимо», — говорит эксперт в статье «СЭ».

В перерывах между подходами Михаил советует двигаться и глубоко дышать, а при работе на рост мышц — встряхнуть руками или ногами.

Если вы выбираете растяжку, здесь главное — не переусердствовать, объясняет специалист. Достаточно только потянуть те группы мышц, которые были задействованы во время тренировки.

Как правильно заниматься фитнесом. Как правильно заниматься фитнесом. Советы эксперта

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