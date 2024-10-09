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Фитнес-тренер поделилась советами, как снять боль в мышцах после тренировки
Фитнес

9 октября, 19:45

2 мин.

Фитнес-тренер поделилась советами, как снять боль в мышцах после тренировки

Мария Задорожная
Автор
Елена Соболь
Фитнес-тренер
У девушки болят мышцы спины
Фото PeopleImages, iStock
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Эксклюзивно для «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, как избежать мышечной боли после тренировки и что делать, если она уже возникла.

По ее словам, избежать неприятных ощущений поможет правильное увеличение нагрузок во время тренировок. Так неверно подобранный вес на первых занятиях неизбежно приведет к микротравмам и боли в мышцах.

«После слишком интенсивной тренировки у неподготовленного спортсмена в большинстве случаев возникают сильные боли в мышцах. Длиться неприятные и болезненные ощущения могут от 72 часов до 10 дней», — добавила эксперт.

Чтобы справиться с данной проблемой, фитнес-тренер советует руководствоваться тремя простыми правилами. Первое — не налегать на еду после тренировки.


«Прием пищи должен быть умеренным и сбалансированным. Не стоит наедаться до болей в животе. После тренировки организм направляет свои ресурсы на активное восстановление. Если вы съедите слишком много еды, да еще и вредной, ему придется мобилизовать все силы на ее переваривание», — объяснила Соболь.

Кроме того, после физической нагрузки специалист рекомендует принять теплую ванну с добавлением магниевой соли. Это необходимо, чтобы снять гипертонус мышц.

«На помощь также придет растяжка. Это отличный вариант для заминки после тренировки. Легкий статический стретчинг в течение 7-10 минут способствует лучшему и скорейшему восстановлению мышц, снижает вероятность возникновения мышечных болей», — сказал тренер.

В завершении разговора Елена добавила, что при возникновении мышечных болей не следует просто лежать и ждать, когда они пройдут. Важно двигаться. Можно сделать легкие упражнения, массаж или растяжку.

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