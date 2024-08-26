Фитнес-тренер перечислила основные ошибки в домашних тренировках

Эксклюзивно для «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь рассказала об основных ошибках, которые новички допускают во время домашних тренировок.

«Первая и самая распространенная ошибка — неподходящая программа домашних тренировок. Неопытный человек не совсем понимает работу организма, не может здраво оценить физические возможности, что приводит к быстрому переутомлению и даже травмам. А они, в свою очередь, отбивают желание тренироваться дальше», — объяснила эксперт.

Чтобы составить подходящую программу домашних тренировок, специалист рекомендует обратиться к фитнес-тренеру. Он на основе опроса и оценки физических данных составит оптимальную тренировочную программу для домашних занятий.

К еще одной ошибке Соболь отнесла неправильный график тренировок. По ее словам, занятия спортом должны стать частью распорядка дня, а не вписываться в свободные минуты. Отсутствие режима тренировок и дисциплины не дадут должного результата.

«Следующая ошибка — неправильное питание. Любая физическая активность в течение дня — это не повод, чтобы съесть шоколадку или мороженое. Это шаг на пути к здоровому и красивому телу, которое без правильного и сбалансированного рациона сделать невозможно. Тем более домашние тренировки не могут дать должной результативности, как занятия в зале», — добавила тренер.

Чтобы добиться результата от домашних тренировок, эксперт рекомендует не только правильно составить тренировочную программу и сбалансировано питаться, но и не забывать про полноценный сон и отдых. Ведь именно в ночное время организм запускает все необходимые процессы для построения тела мечты.