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Фитнес-тренер ответила, можно ли похудеть в зоне рук
Фитнес

31 января, 17:05

1 мин.

Фитнес-тренер ответила, можно ли похудеть в зоне рук

Мария Маковей
Автор
Девушка делает гимнастику.
Фото photographer/istockphoto.com
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Фитнес-тренер Елена Соболь предупреждает, что похудеть только в зоне рук невозможно. Все дело в том, что наш организм распределяет жировую ткань по всему телу, поэтому процесс похудения затрагивает все его части.

Кроме того, локальное похудение отрицают многие научные исследования и практика, пишет «СЭ».

Как отметила эксперт, уменьшение жировой прослойки в определенных зонах зависит от индивидуальных особенностей организма и строения тела. Например, лишний объем в плечах и области груди часто встречается у женщин с типом фигуры «перевернутый треугольник».

«Рецепт похудения не только рук, но и всего тела прост: здоровое питание плюс силовые тренировки, совмещенные с кардио», — добавила специалист.

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