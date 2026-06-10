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Фитнес-тренер рассказала, как минимизировать негативные последствия из-за отказа от спорта
Фитнес

Сегодня, 18:50

1 мин.

Фитнес-тренер рассказала, как минимизировать негативные последствия из-за отказа от спорта

Кристина Гергис
Автор
Спортивная девушка
Фото Inside Creative House, iStock

Фитнес-тренер Ольга Дерендеева-Куртова рассказала «СЭ», как уменьшить негативное влияние после резкого прекращения занятий спортом.

Чтобы снизить риск негативных последствий, важно действовать постепенно: не прекращать занятия резко, а аккуратно корректировать режим физических нагрузок и питания. Особенно это актуально для профессиональных спортсменов и тех, кто привык к интенсивным тренировкам. У них контраст после отмены нагрузок ощущается сильнее всего.

Дерендеева-Куртова отмечает, что профессиональные спортсмены нередко сталкиваются с кризисом идентичности после ухода из спорта. Избежать подобных сложностей и поддержать общее самочувствие поможет сохранение хотя бы минимальной физической активности в повседневной жизни.

«Можно заниматься дома по 20-30 минут и много ходить в течение дня, это уже даст результат», — резюмировала специалист.

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