Фитнес-тренер объяснила, почему важно развивать координацию

В беседе с «СЭ» фитнес-тренер Светлана Бутова отметила, что способность человека координировать действия играет важную роль в жизни. От этого умения зависит не только безопасность передвижения в быту, но и возможность управления каким-либо транспортным средством, особенно если речь идет о велосипеде или самокате.

«Также развитая координация оказывает влияние на умение сохранять равновесие в сложных условиях, например поскользнувшись на льду или оступившись на ступеньках. Удивительно, но координация необходима даже для таких, казалось бы, простых вещей, как уборка дома или использование бытовой техники», — отметила эксперт.

По словам специалиста, за координацию отвечают фронтальные отделы мозга, прежде всего мозжечок. Если он работает неправильно, могут возникнуть не только нарушения координации, но и сложности в речевом развитии. Поэтому тренер рекомендует тренировать моторику и регуляцию равновесия.