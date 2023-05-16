Фитнес-тренер объяснила, почему при похудении не стоит ориентироваться на вес

Тренер и фитнес-наставник Влада Уварова рассказала «СЭ», почему при похудении не стоит сильно ориентироваться на вес. «Вес тела не показатель. На него влияет то, что вы съели накануне, содержимое кишечника, вода в теле, отеки, в том числе свойственные женскому организму в конце цикла», — пояснила специалист. По ее словам, отеки могут возникать также после интенсивных тренировок. «Если вы тренируетесь часто, не успеваете восстановиться и отдохнуть, то такие гормоны, как кортизол и альдостерон, повысятся и задержат воду в организме. Организму нужен отдых между тренировками», — предупредила тренер.

Кроме контроля веса, Влада Уварова порекомендовала отслеживать объемы. «Измеряйте обхваты тела, примеряйте старые вещи: это отличный способ отследить прогресс, если вес сбивает с толку», — резюмировала эксперт.

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