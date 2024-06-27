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Фитнес-тренер объяснила, почему худеющим нельзя голодать
Фитнес

Сегодня, 16:45

1 мин.

Фитнес-тренер объяснила, почему худеющим нельзя голодать

Мария Маковей
Автор
Елена Соболь
Фитнес-тренер
Девушка ест салат
Фото shih-wei/istockphoto.com
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Какие ошибки обычно допускают худеющие, эксклюзивно для «СЭ» рассказала фитнес-тренер Елена Соболь.

«Многие считают, что самый эффективный и быстрый способ сбросить вес — это голодание. Однако это не так! В реальности отказ от еды может привести к серьезным проблемам со здоровьем», — подчеркнула эксперт.

По словам Елены, голод давит на психологическое состояние человека, из-за чего часто происходят срывы, он переедает и набирает еще больший вес. Кроме того, из-за дефицита питательных веществ начинает страдать внешний вид: ухудшается цвет кожи, состояние волос и ногтей.

«Необязательно убирать любимые продукты из рациона. Если хотите съесть шоколадку, достаточно 25 г. И лучше выбрать горький шоколад. Любители булочек могут готовить сдобу из цельнозерновой муки с сахарозаменителем», — добавила тренер.

Специалист предупредила, что голод влияет и на показатели тренировок. Чем меньше человек ест, тем меньше у него сил для физических упражнений. Это чревато травмами и стрессом для организма.

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