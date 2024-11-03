Фитнес-тренер объяснила, кому нельзя пить протеин

Фитнес-тренер Евгения Абдуллаева в беседе с «СЭ» заявила, что перед приемом протеина важно учесть, что в некоторых случаях он может быть опасен.

К основным противопоказания эксперт отнесла аллергические реакции на вкусовые добавки, индивидуальную непереносимость отдельных ингредиентов, болезни почек, низкое артериальное давление и заболевания сердечно-сосудистой системы.

«Я бы не рекомендовала его тем, кто не понимает, как изначально выстроить себе программу питания и тренировок, и считает, что только при приеме протеина начнется процесс роста мышечной массы и активное сжигание жира», — сказала тренер.

В качестве альтернатив Абдуллаева посоветовала рассмотреть такие продукты, как куриные яйца, мясо курицы, индейки или утки, телятину, говядину, кролика, рыбу и морепродукты. Также добрать белок можно с помощью молочных продуктов, бобовых, чечевицы и сои.