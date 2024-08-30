Фитнес-тренер объяснила, кому нельзя делать позу кобры

Фитнес-тренер Светлана Бутова в беседе с «СЭ» рассказала о пользе позы кобры и кому не стоит ее делать.



По ее словам, данная асана положительно влияет на здоровье опорно-двигательного аппарата и внутренних органов, она задействует мышцы спины, ягодиц и рук, укрепляя их. Также поза кобры «раскрывает» грудной отдел позвоночника, что благоприятно влияет на осанку, и нормализует работу щитовидной железы, улучшает психоэмоциональное состояние.



Однако не всем подходит поза кобры. К противопоказания эксперт отнесла период беременности (особенно начиная со второго триместра) и менструацию.



«При повышении артериального давления лучше исключить прогиб шейного отдела позвоночника», — добавила тренер.



Также к противопоказаниям Бутова отнесла повышенную функцию щитовидной железы, защемление и смещение межпозвоночных дисков, грыжи, заболевания позвоночника и острые воспалительные процессы.