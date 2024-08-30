Стиль жизни
Тренироваться
Упражнения для мужчин Упражнения для женщин Универсальные упражнения
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес
Новости
Фитнес-тренер объяснила, кому нельзя делать позу кобры
Фитнес

Сегодня, 18:30

1 мин.

Фитнес-тренер объяснила, кому нельзя делать позу кобры

Мария Задорожная
Автор
Девушка делает позу кобры
Фото dusanpetkovic/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Фитнес-тренер Светлана Бутова в беседе с «СЭ» рассказала о пользе позы кобры и кому не стоит ее делать.

По ее словам, данная асана положительно влияет на здоровье опорно-двигательного аппарата и внутренних органов, она задействует мышцы спины, ягодиц и рук, укрепляя их. Также поза кобры «раскрывает» грудной отдел позвоночника, что благоприятно влияет на осанку, и нормализует работу щитовидной железы, улучшает психоэмоциональное состояние.

Однако не всем подходит поза кобры. К противопоказания эксперт отнесла период беременности (особенно начиная со второго триместра) и менструацию.

«При повышении артериального давления лучше исключить прогиб шейного отдела позвоночника», — добавила тренер.

Также к противопоказаниям Бутова отнесла повышенную функцию щитовидной железы, защемление и смещение межпозвоночных дисков, грыжи, заболевания позвоночника и острые воспалительные процессы.

Можно&nbsp;ли тренироваться перед сном. Вечерняя тренировка после работы: 3 упражнения, которые не навредят организму
Польза и вред
Универсальные упражнения
0
Новости холдинга
На Украине разгорелся скандал после крушения переданного ВСУ истребителя F-16
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
В Минздраве предупредили о риске госпитализации из-за болезни вейперов EVALI
Мигранты устроили массовую драку в московском дворе
Последние новости
15:30
На соревнованиях по фитнес-аэробике в Анапе представят новые дисциплины и правила судейства
28 авг 16:25
В Геленджике состоится оздоровительная прогулка «Кузница здоровья доктора Шишонина»
28 авг 09:30
«Спорт-Экспресс» провел открытые тренировки в рамках фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»
26 авг 17:25
Фитнес-тренер перечислила основные ошибки в домашних тренировках
26 авг 17:00
Ксения Шойгу преодолела 226 километров в рамках триатлона в Москве