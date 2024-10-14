Фитнес-тренер объяснила, как выбрать правильную обувь для занятий фитнесом

Эксклюзивно для «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, какую обувь выбрать, чтобы избежать травм и повысить эффективность тренировок.

«Первое, на что стоит обратить внимание при выборе обуви, — это тип вашей тренировки. Если вы занимаетесь бегом, необходимо искать кроссовки с хорошей амортизацией и поддержкой. Для работы в зале или на групповых занятиях подойдут более легкие и гибкие модели, которые обеспечат хорошую устойчивость и дренаж влаги», — отметила эксперт.

Елена также акцентировала внимание на важности правильного размера. По ее словам, обувь не должна быть ни слишком тесной, ни слишком свободной.

«Проверьте, чтобы между пальцами и носком было достаточно пространства — это предотвратит неприятные ощущения во время интенсивных тренировок», — подчеркнула тренер.

Кроме того, Соболь рекомендует обращать внимание на материал, из которого изготовлена обувь. Лучше выбирать кроссовки из дышащих материалов, чтобы ноги оставались сухими даже во время самых интенсивных занятий. Это особенно важно для избежания появления мозолей и потертостей.

Также фитнес-тренер посоветовала обратить внимание и на амортизацию. Хорошая амортизация помогает снизить нагрузку на стопы и суставы.

«Попробуйте немного постоять в обуви, поприседайте и послушайте, как она реагирует. Если вы чувствуете дискомфорт, возможно, стоит поискать другую модель», — сказала эксперт.

Таким образом, для выбора правильной обуви для занятий фитнесом важно учитывать тип тренировки, размер, материал и амортизацию.

«Помните, хорошая обувь — это залог не только комфорта, но и здоровья ваших стоп», — подытожила Елена.