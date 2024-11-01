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Фитнес-тренер объяснила, как убрать судороги в ногах
Фитнес

Сегодня, 18:45

1 мин.

Фитнес-тренер объяснила, как убрать судороги в ногах

Мария Задорожная
Автор
Судороги в ноге
Фото PonyWang, iStock
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В беседе с «СЭ» фитнес-тренер Светлана Бутова заявила, что для снятия судорог необходимо снизить напряжение в спазмированной мышце.

«Если у вас свело стопу или икроножные мышцы, первое, что нужно сделать, — это растянуть эту область. Потяните стопу на себя и удерживайте это положение несколько секунд», — отметила эксперт.

Кроме растяжки тренер также посоветовала делать массаж. По ее словам, это один из самых эффективных способов избавления от судороги.

«Вы можете размять мышечную группу даже во время спазма. Это поможет расслабить пораженную зону и снизить дискомфорт», — сказала тренер.

Часто судороги сопровождаются болевым синдромом, и для его купирования Светлана порекомендовала использовать нестероидные противовоспалительные препараты. Они могут значительно облегчить состояние и помочь вернуться к тренировкам. Также помочь может и теплый душ. После судороги он прекрасно расслабит мышцы и поможет снять чрезмерное напряжение.

Чтобы предотвратить судороги в будущем, нужно посещать занятия йогой и тренировки на развитие гибкости. Эти занятия делают мышцы более эластичными и способствуют лучшему кровообращению.

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