Стиль жизни
Тренироваться
Упражнения для мужчин Упражнения для женщин Универсальные упражнения
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес
Новости
Фитнес-тренер объяснила, как телосложение влияет на наличие талии
Фитнес

Сегодня, 18:00

1 мин.

Фитнес-тренер объяснила, как телосложение влияет на наличие талии

Мария Задорожная
Автор
Тонкая талия
Фото PonyWang, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Фитнес-тренер Светлана Минакова в беседе с «СЭ» отметила, что люди делятся на эндоморфов, мезоморфов и эктоморфов, каждый из которых обладает определенными особенностями фигуры. Например, худощавые девушки имеют слабовыраженные пропорции, при нормальном весе и плоском животе у них нет красивой линии талии. Поэтому каждый человек требует индивидуального подхода, так как цели «похудеть в талии» и «сделать талию видимой» — разные. Первый случай требует изменения типа питания, а второй — прокачивания мышц.

«Если обладатели типа фигуры мезоморфа не будут тренироваться, то к 30-35 годам рискуют набрать лишний вес. Очень важно поддерживать все мышцы тела в тонусе и давать им физическую нагрузку», — отметила специалист.

Чтобы добиться тонкой талии, например, как у Кендалл Дженнер, Минакова рекомендует тренироваться 2-3 раза в неделю, делать массажи и откорректировать питание. По ее словам, упражнения могут помочь визуально уменьшить талию независимо от типа сложения.

Косые скручивания: как делать и&nbsp;техника выполнения&nbsp;&mdash; как накачать косые мышцы. Как правильно делать косые скручивания: 4 эффективные техники
Новости холдинга
В легкие инфекция: в 16 регионах зафиксированы вспышки пневмонии
У Михаила Ефремова в колонии ухудшилось состояние здоровья
Оставленному в аэропорту Антальи ребенку оформили гражданство РФ
«Спартак» и «Авангард» сошли с ума, СКА – король «армейских» дерби, а Ротенберг метит в императоры. Что произошло в КХЛ 17 октября
Владимир Путин распорядился повысить доступность массового спорта в России
Ганчев сообщил об иностранных наемниках среди пленных ВСУ

Olimpbet awards

Последние новости
16 окт 18:05
Фитнес-тренер объяснил, чем полезны косые скручивания на пресс
14 окт 13:15
Фитнес-тренер объяснила, как выбрать правильную обувь для занятий фитнесом
10 окт 17:45
Фитнес-тренер дал 5 советов для снижения веса
9 окт 19:45
Фитнес-тренер поделилась советами, как снять боль в мышцах после тренировки
9 окт 19:30
В Казани прошли Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике