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Фитнес-тренер объяснила, чем опасны прыжки на скакалке
Фитнес

Сегодня, 15:45

1 мин.

Фитнес-тренер объяснила, чем опасны прыжки на скакалке

Мария Задорожная
Автор
Елена Соболь
Фитнес-тренер
Девушка прыгает на скакалке
Фото ciricvelibor/istockphoto.com
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Фитнес-тренер Елена Соболь эксклюзивно для «СЭ» рассказала, чем опасны прыжки на скакалке и кому они категорически противопоказаны.

«Прыжки на скакалке — один из самых популярных вариантов кардионагрузок, который используется для похудения и повышения выносливости. Это довольно энергозатратный вид тренинга, так за 30 минут прыжков на скакалке можно сжечь до 400 ккал», — отметила эксперт.

Однако скакалка — это интенсивная нагрузка для организма, поэтому подойти она может не всем. Людям с травмами крестца, копчика, хроническими болями в шее, пояснице, опущением внутренних органов лучше отказаться от скакалки.

«Прыгать на скакалке нельзя людям в пожилом возрасте, так как их опорно-двигательный аппарат претерпел ряд изменений, а интенсивная нагрузка может только усугубить ситуацию. То же самое касается и людей с грыжами и протрузиями в позвоночнике», — добавила тренер.

Тем, кто попадает в группу риска, Елена Соболь рекомендует посетить врача и обсудить с ним альтернативные способы физической нагрузки.

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