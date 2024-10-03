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Фитнес-тренер объяснил, когда начинается процесс жиросжигания
Фитнес

Сегодня, 15:35

1 мин.

Фитнес-тренер объяснил, когда начинается процесс жиросжигания

Мария Задорожная
Автор
Девушка на кардиотренировке
Фото Valerii Apetroaiei, iStock
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Фитнес-тренер и специалист по осанке Денис Соломин в беседе с «СЭ» отметил, что для уменьшения количества жира в организме необходимо создать дефицит получаемой энергии, то есть калорий. Этого можно достичь благодаря сбалансированному питанию и физической активности.


«Для похудения потребуются и кардиотренировки, и силовые. Кардио — это энергозатратные упражнения, которые помогают поддерживать тело в тонусе и скидывать вес. А силовые упражнения ускоряют обмен веществ, а главное, жир продолжает сгорать даже после занятий», — объяснил эксперт.

Специалист подчеркнул, что мужчины и женщины сбрасывают вес по-разному. По его словам, женщины быстрее накапливают жир, так как их организм запрограммирован на рождение детей. Мужчинам же расстаться с жиром намного проще, а главное — легче нарастить мышцы.

«Поэтому женщинам дольше и сложнее приходится добиваться идеальной фигуры», — добавил Соломин.

Кроме того, тренер добавил, что молодым людям похудеть намного проще. А после 30 лет обмен веществ начинает постепенно замедляться, что необходимо учитывать при составлении тренировочной программы.

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