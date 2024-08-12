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Фитнес-тренер назвала частые ошибки новичков в зале
Фитнес

Сегодня, 15:10

2 мин.

Фитнес-тренер назвала частые ошибки новичков в зале

Мария Задорожная
Автор
Елена Соболь
Фитнес-тренер
Девушка устала после тренировки
Фото kazuma seki/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, какие частые ошибки совершают новички в тренажерном зале.

По ее словам, новые клиенты в зале очень часто переоценивают свои возможности и начинают работу с большим отягощением.

«Большой вес требует правильной техники и выносливости. Поэтому часто новенькие в зале после пары самостоятельных тренировок либо получают травмы, либо бросают ходить в зал. Поэтому я рекомендую на начальном этапе обращаться за помощью к фитнес-тренеру. Он поможет подобрать подходящий вес и покажет правильную технику выполнения упражнений», — отметила эксперт.

Также новички очень часто увлекаются спортивным питанием. Однако беспорядочное употребление гейнеров, протеина, спортивных батончиков может увеличить дневную калорийность до огромнейших показателей. Лишнии калории при чрезмерном увлечении спортпитом приводят к ожирению у новичков.

«Одна из самых главных ошибок у новеньких — это большие перерывы между занятиями. Для достижения результата очень важна дисциплина. Только регулярная физическая активность в балансе с правильным питанием могут улучшить фигуру и здоровье. Поэтому начинающим спортсменам я рекомендую тренироваться 2-3 раза в неделю», — добавила Соболь.

К еще одной распространенной ошибке фитнес-тренер отнесла неправильную технику выполнения упражнений. Многие тренируются по совету друзей или блогеров, что приводит к формирования неверного паттерна движений и способствует риску повышения травм.

«Новенькие в зале часто бросаются из крайности в крайность. То тренируются 30 минут, то 3 часа. Слишком короткие тренировки имеют низкую эффективность, а длинные — приводят к перегрузке и отнимают желание тренироваться. Оптимальное время тренировки — от 50 минут до 1,5 часа с учетом кардионагрузки после занятий», — заключила эксперт.

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