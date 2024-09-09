Стиль жизни
Тренироваться
Упражнения для мужчин Упражнения для женщин Универсальные упражнения
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес
Новости
Фитнес-тренер назвал преимущества табата-тренинга
Фитнес

Сегодня, 19:45

1 мин.

Фитнес-тренер назвал преимущества табата-тренинга

Мария Задорожная
Автор
Девушка проводит домашнюю тренировку
Фото Jacob Wackerhausen/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Фитнес-тренер Иван Ганин в разговоре с «СЭ» отметил, что табата обладает рядом неоспоримых преимуществ. По его словам, такие занятия не требуют дополнительного оборудования, поэтому ходить в зал необязательно. Можно тренироваться дома, в комфортной обстановке.

Для соблюдения тайминга достаточно скачать на смартфон специальное приложение для табата-тренинга. Еще один очевидный плюс — тренировки табаты занимают всего 15-20 минут в зависимости от количества раундов. И при этом приносят ощутимый результат — за одну минуту занятий по этой системе в среднем сжигается до 15 калорий.

«Табата-тренировки очень сильно повышают уровень выносливости. Они показали высокую эффективность при похудении. Общий уровень метаболизма увеличивается, поэтому сжигание лишних калорий происходит не только во время самой тренировки, но и в течение нескольких дней после», — отметил тренер.

Кроме того, табата помогает преодолеть эффект плато — когда вес при других тренировках перестает двигаться. Также занятия по этой системе работают на укрепление всех групп мышц, так как для табата используются многосуставные упражнения.

Как покупать продукты на&nbsp;неделю. Как правильно закупаться продуктами на неделю и что из них приготовить
Универсальные упражнения
Новости холдинга
Токсиколог назвал семь полезных для восстановления печени продуктов
Соболев дебютировал под оскорбления, Тимощука и Аршавина заставили бегать. Что случилось в матче «Кайрат» - «Зенит»
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Алаудинов рассказал о содержимом гаджетов солдат ВСУ

Olimpbet awards

Последние новости
6 сен 17:10
Фитнес-тренер назвала простое упражнение для похудения
5 сен 14:00
9500 человек выйдут на старт «Марафона Нижний Новгород» от «Лиги героев»
4 сен 18:05
Забег «За дружбу в спорте» открыл Восточный экономический форум
4 сен 17:10
Фитнес-тренер назвал причины увеличения объема талии
4 сен 12:40
Ученые заявили, что теннис продлевает жизнь на 10 лет