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Фитнес-тренер назвал полезное упражнение для тазобедренных суставов
Фитнес

Сегодня, 14:30

1 мин.

Фитнес-тренер назвал полезное упражнение для тазобедренных суставов

Мария Задорожная
Автор
Девушка приседает дома
Фото Khosrork/istockphoto.com
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Фитнес-тренер Иван Иванов в беседе с «СЭ» заявил, что для укрепления тазобедренного сустава необходимо укрепить внутренние и наружные мышцы бедра. При этом перед началом любой тренировки следует разогреться и растянуть мышцы.

По словам эксперта, помочь справиться с болью в тазобедренных суставах могут приседания с собственным весом. Чтобы правильно выполнить упражнение, необходимо встать прямо, ноги поставить на ширине плеч, медленно сгибая колени, выполнить присед. При этом спину нужно держать ровно. Затем вернуться в исходное положение и выполнить 5-10 приседаний.

«Постепенно увеличивайте количество повторений», — подытожил специалист.

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