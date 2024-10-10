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Фитнес-тренер дал 5 советов для снижения веса
Фитнес

10 октября, 17:45

1 мин.

Фитнес-тренер дал 5 советов для снижения веса

Мария Задорожная
Автор
Девушка считает калории
Фото blackCAT, iStock
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Фитнес-тренер Денис Черногузов в беседе с «СЭ» отметил, что базовое правило при похудении — это дефицит калорий. Однако для достижения заветной цифры на весах нужно не только откорректировать питание, но и следовать ряду других правил.

«Никаких «голодных» диет. Чтобы похудеть, ешьте регулярно и в меру. Хорошая привычка — это подсчет калорий», — добавил эксперт.

Также Черногузов советует хорошо высыпаться и восстанавливаться после тренировок. Сон должен длиться не менее 8 часов, а регулярные недосыпы приводят к перееданию.

«Постарайтесь отказаться от простых углеводов в пользу сложных. Простые углеводы расходуются быстро, поэтому насыщение от такой пищи недолгое», — отметил тренер.

Кроме того, эксперт рекомендует не забывать про водный баланс. В день следует выпивать не менее одного литра чистой воды, чтобы избежать обезвоживания.

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