Стиль жизни
Тренироваться
Упражнения для мужчин Упражнения для женщин Универсальные упражнения
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес

Сегодня, 13:45

Фитнес-инструктор рассказал о пользе упражнения берпи

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Freepik/drazenzigic

Фитнес-тренер Даниил Коршунов рассказал, чем полезно упражнение берпи. По его словам, при правильной технике оно способствует укреплению мышц всего тела, буквально заставляет их «гореть» и сжигает много калорий.

Берпи — это многофункциональное упражнение, включающее в себя планку, отжимание и прыжок. Его можно выполнять дома, на улице, в спортзале. Для тренировки понадобится только коврик. «Этот комплекс — общефизический и подойдет для каждого в качестве утренней разминки и приведения в тонус всех мышечных групп. Также упражнение — хороший вариант для спортсменов активных видов спорта, чтобы размяться перед основной тренировкой», — пояснил специалист.

Чем полезно такое упражнение, и как его правильно выполнять, читайте в полной версии материала.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
Универсальные упражнения
0
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Медведев победил Маррея и выиграл титул на теннисном турнире в Дохе
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперт назвала 2 правила, которые помогут убрать жир на бедрах
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости