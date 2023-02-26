Фитнес-инструктор рассказал о пользе упражнения берпи

Фитнес-тренер Даниил Коршунов рассказал, чем полезно упражнение берпи. По его словам, при правильной технике оно способствует укреплению мышц всего тела, буквально заставляет их «гореть» и сжигает много калорий.

Берпи — это многофункциональное упражнение, включающее в себя планку, отжимание и прыжок. Его можно выполнять дома, на улице, в спортзале. Для тренировки понадобится только коврик. «Этот комплекс — общефизический и подойдет для каждого в качестве утренней разминки и приведения в тонус всех мышечных групп. Также упражнение — хороший вариант для спортсменов активных видов спорта, чтобы размяться перед основной тренировкой», — пояснил специалист.

Чем полезно такое упражнение, и как его правильно выполнять, читайте в полной версии материала.