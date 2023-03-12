Фитнес-эксперт рассказала, чем может быть вреден обруч

Фитнес-инструктор, диетолог Светлана Бутова рассказала «СЭ», что наибольшую опасность обруч представляет для позвоночника. «Если хулахуп весит достаточно много, имеет выпуклости на внутренней поверхности, то ударяясь о позвонки в области поясничного отдела, он может оставить не только синяки, но и ухудшить состояние здоровья в целом», — предупредила специалист. Особенно осторожными стоит быть при наличии межпозвоночных грыж и протрузий. При этом, по словам Светланы Бутовой, высокоамплитудные круговые движения таза при вращении обруча способны ухудшить состояние и вызвать боль при сдавлении грыжей нервных окончаний.

Чтобы избежать проблем, фитнес-инструктор порекомендовала с осторожностью использовать обруч, совмещая его с другими упражнениями. «Важно помнить, что упражнения должны быть безопасными, а уже потом — эффективными», — подытожила Светлана Бутова.

Где и зачем используют обруч, правда ли он помогает уменьшить талию и обладает массажным эффектом, читайте в полной версии материала в «СЭ».