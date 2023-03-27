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Сегодня, 17:45

Фитнес-эксперт рассказал, как мужчине после 30 накачать пресс

Ольга Стрельникова
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Мужчина с прессом.
Фото Freepik/freepik

Двукратный чемпион России по легкой атлетике, мастер спорта и эксперт по фитнесу Александр Мироненко рассказал «СЭ», как мужчине после 30 лет накачать пресс. «С годами обменные процессы замедляются, а повседневная рутина и работа способствуют ухудшению внешнего вида. Но многие мужчины по-прежнему хотят оставаться подтянутыми. Особенно проблемной в этот период становится область живота», — пояснил специалист. По его словам есть несколько важных факторов, которые помогут мужчине после 30 добиться желанных «кубиков».

Первое, с чего следует начинать — сбалансированное питание. «Рацион обязательно должен включать в себя большое количество белков, здоровых жиров, углеводов и овощей. Это поможет построить мышечную массу и убрать жир на животе. Важно отказаться от вредных перекусов, полуфабрикатов, сахара и алкоголя», — подчеркнул Александр Мироненко.

После того, как разобрались с питанием, обратите внимание на тренировки — они должны стать регулярными. «В занятия включите упражнения на мышцы пресса, такие как скручивания, планки, обратные скручивания, ротационные движения и прочее. Они помогут укрепить мышцы и сделать пресс более выразительным. Не менее половины упражнений должны быть в положении лежа, остальные — стоя», — предупредил эксперт и порекомендовал делать акцент на тренировках в формате «ФуллБади», то есть на все тело за одно занятие. Также не стоит забывать про кардио: бег, езда на велосипеде, плавание и прочее помогут избавиться от жира и убрать живот. «Старайтесь больше ходить, а по выходным выбираться на длительные прогулки (хайкинг, треккинг). Стремитесь к тому, чтобы во время таких занятий находиться в вашей «зоне жиросжигания» по пульсовым показателям», — порекомендовал фитнес-тренер.

В завершение Александр Мироненко посоветовал достаточно отдыхать, высыпаться и не превышать нормальный уровень стресса, ведь гормон кортизол может привести к накоплению жира в области живота, и тогда о прессе можно будет забыть.

Ранее мы рассказывали о трех самых простых и эффективных упражнениях на пресс.

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Советы и рекомендации
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