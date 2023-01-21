Фитнес-эксперт назвал наиболее эффективные упражнения для ягодиц
Фитнес-тренер Александр Карпов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что тренировки на ягодицы будут иметь эффективность, если включить в них базовые упражнения и не забывать о регулярности. «Большая ягодичная мышца считается одной из самых сильных и крупных. Она довольно быстро увеличивается в объемах», — заявил фитнес-эксперт и посоветовал такие упражнения, как ягодичный мост со штангой, разгибание бедра и подъемы на высокую ступень.
Зачем тренировать ягодицы, как это делать правильно и безопасно, чтобы избежать травм, читайте в полной версии материала на сайте «СЭ».
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