Фитнес-блогер объяснила, как эффективно выполнять скручивания на пресс

Фитнес-блогер Татьяна Минжуренко специально для «СЭ» рассказала, как

эффективно и безопасно выполнять скручивания на пресс.

Выполняйте каждое по 30 секунд в динамичном темпе. Перерыва между упражнениями нет — это высокоинтенсивная тренировка.Скручивания на пресс

По словам эксперта, большое значение в этом упражнении имеет дыхание — не задерживайте его. Исходное положение: лежа, ноги согните в коленях, стопы — на коврике, руки — за головой. «Локти разведите в стороны, чтобы максимально раскрыть грудную клетку. Поднимайте корпус на выдохе так, будто грудной клеткой тянетесь к потолку» — пояснила Татьяна Минжуренко. Поясница при этом прижата к полу, поднимаются только лопатки и верхняя часть. «На вдохе вернитесь в исходное положение. При подъеме сохраняйте грудной отдел раскрытым», — акцентировала фитнес-блогер.

Тренировки высокой интенсивности позволяют сжигать максимальное количество калорий и прорабатывать все группы мышц.

С полным комплексом высокоинтенсивных упражнений можно ознакомиться в полной версии материала «СЭ».