Евгения Медведева, Алексей Ягудин и другие звезды примут участие в «Дне физкультурника»

Известные спортсмены, артисты и блогеры примут участие в тренировках и встречах с фанатами в рамках спортивного фестиваля «День физкультурника» в Москве. Среди гостей фестиваля фигуристка Анна Щербакова, бронзовый призер Олимпийских игр Марк Кондратюк, двукратная серебряная медалистка Евгения Медведева, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, а также другие звезды спорта и шоу-бизнеса. Мероприятие пройдет 9 и 10 августа при поддержке Департамента спорта города Москвы.

Главным хедлайнером фестиваля станет блогер и певец Прохор Шаляпин, который 9 августа в 17:00 на террасе парка «Музеон» проведет открытую тренировку для «Московского долголетия» и всех желающих. В 16:00 на Пушкинской площади пройдет масштабная тренировка по сайклингу с участием блогера и актрисы Маш Милаш.

9 августа в «Музеоне» состоится ряд фан-встреч и тренировок с участием звезд спорта. В 15:00 Анна Щербакова проведет открытую тренировку, затем в 16:00 пройдет встреча с Алексеем Ягудиным. В 18:00 к фанатам выйдет Марк Кондратюк, а в 19:20 выступит фигурист Даниил Глейхенгауз. В 20:00 можно будет услышать рассказы олимпийской чемпионки по фехтованию Яны Егорян.

На следующий день, 10 августа, в 12:00 встречу с поклонниками откроет олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. В этот день также выступят Евгения Медведева, Анна Щербакова, чемпионка России Софья Акатьева и многие другие.

Спортивная программа фестиваля охватывает множество локаций в центре Москвы. На Кудринской площади гости смогут пройти полосу препятствий и поучаствовать в тренировках по джампингу, а на Театральной площади запланированы турниры и мастер-классы по шахматам с гроссмейстерами. Также подготовлены занятия по боксу, воркауту и паркуру в Камергерском переулке, турниры по настольному теннису на Мясницкой улице, игры в настольный футбол и хоккей на Никольской. В Парке Горького пройдет мотофристайл-шоу с участием профессиональных FMX-райдеров.