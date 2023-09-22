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Сегодня, 13:00

Эксперт рассказал, как правильно бегать в дождь и ветер

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Фото istockphoto.com/AJ_Watt

Ультрамарафонец и кандидат медицинских наук Александр Элконин рассказал «СЭ», что нужно знать о беге в дождливую и ветреную погоду.

«Даже при плюсовой температуре дождь с сильным ветром могут вызвать переохлаждение со значительным падением работоспособности. Очень важно в такую погоду избегать длительного пребывания на открытой местности под сильным ветром и постоянно двигаться — выработка тепла при физической нагрузке у человека позволяет пережить самую экстремальную непогоду», — сказал Элконин «СЭ».

Также он рекомендует для длительных тренировок в холодную погоду надевать мембранную куртку, которая защитит от воды и ветра снаружи, но при этом даст поту изнутри испаряться. Предпочтение стоит отдать и кроссовкам с более толстой подошвой. И не забыть надеть пару носков.

Бег в&nbsp;любую погоду. Как бегать в любую погоду? Советы ультрамарафонца

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