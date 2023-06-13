Эксперт пояснила, в чем польза йоги для женщин во время беременности и после нее

Сертифицированный тренер по йоге Катя Гуру рассказала «СЭ», в чем польза йоги для женщин во время беременности и после родов. «Йога — крайне полезна для беременных, а также после нее. Упражнения и дыхательные техники снижают стресс и чувство тревоги, улучшают гибкость и баланс. Последнее особенно важно, когда растет живот и меняется центр тяжести тела», — пояснила специалист.

В период ожидания малыша, по словам Кати Гуру, многие физические упражнения оказываются под запретом. «Йога в силу своей атравматичности остается чуть ли не единственным способом поддерживать мышцы в тонусе в период беременности. При этом укрепление мышц таза помогает ускорить процесс родов и предотвратить повреждение тканей. Йога также уменьшает боли в спине в период активного роста плода, улучшает качество сна, уменьшает болевые ощущения во время схваток», — отметила тренер.

Что касается послеродового периода, позитивное влияние йоги идентично. Плюс ко всему йога помогает быстрее вернуть мышцы в тонус, восстановить гибкость, предотвратить развитие послеродовой депрессии, поддерживать ментальное здоровье молодой мамы, вернуть хорошее самочувствие и самооценку. «Главное, чтобы занятия йогой во время беременности и после были согласованы с лечащим врачом и проводились под контролем опытного инструктора по специальной программе», — подытожила Катя Гуру.

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